Wall Street em alta, estimulada por avanço de reforma tributária

Nova York 26/10/2017 | 20h17

Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira, como resultado de lucros sólidos de empresas e a aprovação na Câmara dos Representantes da resolução sobre o orçamento para 2018, o que significa um avanço para a reforma tributária proposta pelo governo Trump.

O índice industrial Dow Jones avançou 0,3%, a 23.400,86 unidades, o tecnológico Nasdaq recuou 0,11%, a 6.556,77 unidades, e o S&P 500 teve alta de 0,13%, para ficar em 2.560,40 pontos.

Mas as ações farmacêuticas e de saúde estavam sob pressão, com distribuidores do setor preocupados por medidas severas de Trump ante aos opioides.

Entre as empresas que cresceram está a Ford, com alta de 1,9%, e UPS, que avançou 0,7%.

"É bom que o orçamento já tenha saído da Câmara de Representantes", disse Art Hogan, diretor de mercado estratégico da Wunderlich Securities. "É o próximo passo para a reforma tributária".

* AFP