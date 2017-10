Wall Street abre sem direção clara

Nova York 27/10/2017 | 12h32

A Bolsa de Nova York começou a sessão nesta sexta-feira dispersa, com o Nasdaq reforçado pelos resultados positivos de grandes empresas tecnológicas (+1,15%) e o Dow Jones em leve queda com os resultados das petroleiras e do laboratório Merck (-0,05%).

Wall Street já tinha fechado sem direção na quinta-feira, como resultado de lucros sólidos de empresas e a aprovação na Câmara dos Representantes da resolução sobre o orçamento para 2018, o que significa um avanço para a reforma tributária proposta pelo governo Trump: o Dow Jones avançou 0,3%, o Nasdaq recuou 0,11%, e o S&P 500 teve alta de 0,13%.

* AFP