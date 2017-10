Wall Street abre em alta

Nova York 18/10/2017 | 11h57

A bolsa de Nova York abriu em alta animada pelos bons resultados trimestrais do grupo IBM.

O Dow Jones avançada 0,43% e o l Nasdaq 0,16%.

Wall Street fechou sem direção clara na terça-feira, reagindo à publicação de resultados de várias empresas, com recordes no Dow Jones - que superou pela primeira vez as 23.000 unidades durante a sessão - e no S&P 500, enquanto o Nasdaq recuou.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 40,48 pontos, fechando a 22.997,44 unidades, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,35 ponto, a 6.623,66 unidades, e o S&P 500 se apreciou em 0,07%, a 2.559,12 unidades.

* AFP