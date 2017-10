Volkswagen registra a metade de lucros no terceiro trimestre

Frankfurt am Main 27/10/2017 | 08h07

A automobilística alemã Volkswagen publicou nesta sexta-feira seu lucro no terceiro trimestre de 2017 reduzido à metade em relação ao ano anterior, devido às novas provisões relacionadas com o escândalo do diesel.

De julho a setembro, o grupo das doze marcas, entre elas VW, Seat, e Audi, registrou um lucro líquido de 1,06 bilhões de euros, 53% a menos que no ano passado, segundo seu relatório financeiro.

Em um comunicado publicado anteriormente, o grupo mencionou uma redução de seu lucro depois de impostos nessas mesmas proporções.

Volkswagen revelou, contudo, que sua meta anual de margem operacional deve "superar moderadamente" 6% ou 7%.

* AFP