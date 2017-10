Último adeus a Tom Petty em santuário de yoga na Califórnia

Los Angeles 17/10/2017 | 20h27

O velório do músico Tom Petty reuniu seus familiares e amigos em um local de retiro espiritual em Los Angeles, o mesmo onde seu amigo George Harrison foi cremado há 16 anos.

Uma das filhas de Petty, AnnaKim Violette, publicou fotos da cerimônia privada, realizada na segunda-feira - duas semanas após sua morte por uma parada cardíaca - no Santuário do Lago da Irmandade da Autorrealização.

Em seus últimos anos de vida, o roqueiro praticou meditação transcendental para controlar seu vício em heroína e outras drogas.

Uma das fotos que AnnaKim Violette publicou no Instagram mostra pequenas flores sobre um tecido cinza, acompanhada da legenda "You belong somewhere you feel free" ("Você pertence a algum lugar onde você se sinta livre"), um dos versos da canção "Wildflowers" do cantor.

Os representantes de Petty não deram detalhes sobre o funeral nem anunciaram qualquer cerimônia público para os fãs. Também não informaram se seus restos permanecerão neste santuário, que tem crematórios.

Petty morreu pouco depois de concluir uma turnê pelos 40 anos da sua banda, The Heartbreakers.

"I Won't Back Down, "Free Fallin'" e "American Girl" se destacam entre suas canções de sucesso.

Harrison, o ex-Beattle que se uniu a Petty no supergrupo Traveling Wilburys, era apaixonado pelo hinduísmo. Foi cremado no santuário de Los Angeles e suas cinzas foram espalhadas nas águas sagradas nos arredores de Varanasi, na Índia.

O Santuário do Lago da Irmandade da Autorrealização é um grande jardim público com símbolos das maiores religiões. Foi fundado em 1950 por Paramahansa Yogananda, guru espiritual da Índia, autor da "Autobiografia de um Iogue", que introduziu a meditação oriental nos Estados Unidos.

No local, onde Elvis Presly também fazia retiros espirituais, há um sarcófago com parte das cinzas de Mahatma Gandhi, herói da independência indiana e apóstolo da não violência.

* AFP