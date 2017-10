UE analisa 'respostas adicionais' contra Coreia do Norte

Bruxelas 19/10/2017 | 21h12

A União Europeia ameaçou nesta quinta-feira a Coreia do Norte com "respostas adicionais", após a recente adoção de novas sanções contra Pyongyang por seus testes nucleares e balísticos.

O bloco europeu "estudará respostas adicionais em consultas com seus sócios e continuará se aproximando de terceiros países para exortar que apliquem plenamente as sanções da ONU", segundo conclusões adotadas por 28 líderes europeus.

Na segunda-feira, a UE havia adotado novas sanções contra a Coreia do Norte, em resposta ao teste nuclear realizado no início de setembro. Entre as medidas impostas está o congelamento de ativos do Exército norte-coreano na Europa.

Com as sanções, os europeus buscam levar o regime coreano "à mesa de negociações", nas palavras da chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian.

Em suas conclusões, os líderes do bloco exortam a Coreia do Norte a "abandonar seus programas nuclear e de mísseis de forma completa, verificável e irreversível".

"O comportamento recente da Coreia do Norte (...) representa uma ameaça significativa para a península coreana e mais além", destacam os 28, para quem "uma paz duradoura e a eliminação das armas nucleares da península coreana devem ser obtidas por meios pacíficos".

* AFP