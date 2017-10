Trump vincula o aumento da criminalidade no Reino Unido ao terrorismo

Washington 20/10/2017 | 14h37

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vinculou nesta sexta-feira (20) o aumento da criminalidade no Reino Unido e o terrorismo, aventurando-se mais uma vez em um tópico que gerou inúmeras críticas provenientes de Londres.

"Os números acabam de ser divulgados: o aumento de 13% na criminalidade no Reino Unido é um marco da propagação do terrorismo islâmico radical. Não é bom, devemos garantir a segurança dos Estados Unidos!", declarou.

Esse tuíte matinal foi publicado pouco depois da divulgação das estatísticas que mostram uma alta no índice de criminalidade nos seis primeiros meses do ano. O documento informa que uma razão importante para esse aumento pode estar vinculada a uma mudança no método de contagem.

Os comentários de Donald Trump sobre os atos terroristas no Reino Unido contribuíram para o aumento da tensão nas relações entre Washington e Londres.

Seu último tuíte a respeito do tema ocorreu em meados de setembro, após um atentado no metrô de Londres, e suscitou uma resposta mordaz da primeira-ministra britânica, Theresa May, que o aconselhou a evitar especular de maneira precipitada sobre investigações ainda em curso.

* AFP