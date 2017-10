Washington 25/10/2017 | 13h32

O presidente Donald Trump falou com seu colega Xi Jinping, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira, depois que o líder chinês consolidou seu poder durante o encerramento do congresso do Partido Comunista.

Um alto funcionário da administração afirmou à AFP que os dois mantiveram uma conversa por telefone depois que Xi teve anunciado formalmente seu segundo mandato.

Trump deve se reunir com o poderoso líder asiático durante sua visita de estado à China no início do próximo mês.

* AFP