Tropas iraquianas avançam para campos petrolíferos de Kirkuk

Bagda 15/10/2017 | 20h27

O Conselho de Segurança do Curdistão iraquiano anunciou neste domingo (segunda-feira do horário local) que as tropas iraquianas avançaram para "tomar uma base militar e os campos petrolíferos" da província de Kirkuk.

"As forças iraquianas e as unidades de mobilização popular avançam de Taza Jormatu, ao sul da cidade de Kirkuk, para uma grande operação (...) a fim de retomar a base K1 e os campos petrolíferos", informou o Conselho no Twitter.

Um fotógrafo da AFP viu que tropas iraquianas se dirigiam ao norte de Taza Jormatu.

