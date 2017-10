Tropas indianas afirmam ter matado chefe rebelde na Caxemira

Srinagar 14/10/2017 | 12h12

As forças de segurança indianas afirmaram neste sábado ter matado um comandante de um grupo com base no Paquistão em um tiroteio na disputada região da Caxemira, suscitando movimentos de protesto.

Este é o último incidente violento entre as forças indianas e supostos insurgentes na Caxemira que reclamam a independência desta região ou sua anexação ao Paquistão.

O suposto chefe rebeldes, Waseem Shah, pertencia ao partido Lashkar-e-Taiba (LeT) e morreu em uma intervenção de militares e das forças especiais da polícia que cercaram a aldeia de Litter, no sul da Caxemira.

"No tiroteio o comandante do LeT e seu guarda-costas morreram", afirmou à AFP um oficial da polícia indiana que pediu anonimato.

Centenas de pessoas foram às ruas conforme eram informadas da morte de Waseem Shah, lançando pedras nas forças do governo e gritando frases à favor da independência da Caxemira.

Nesse contexto, as forças de segurança abriram fogo. Um homem morreu, atingido por um tiro, e outras 15 pessoas ficaram feridas, informou outro responsável da polícia.

A Caxemira está dividida de fato desde 1947 entre Índia e Paquistão, que disputam o controle da região.

* AFP