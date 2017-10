Torre Eiffel apaga suas luzes pelas vítimas do atentado de Mogadíscio

Paris 16/10/2017 | 09h42

A Torre Eiffel, o monumento mais emblemático de Paris, apagará suas luzes na noite desta segunda-feira em homenagem às vítimas do atentado de Mogadíscio, na Somália, que deixou cerca de 300 mortos, informou a prefeita da capital francesa.

"Vamos apagar @LaTourEiffel à meia-noite em homenagem às vítimas do atentado de #Mogadiscio", escreveu Anne Hidalgo no Twitter.

Pelo menos 276 pessoas foram mortas e várias centenas ficaram feridas no atentado com caminhão-bomba no centro de Mogadíscio, o mais mortal na história da Somália, de acordo com a polícia local.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas as autoridades e especialistas apontam para islamitas somalis shebab, afiliados à Al-Qaeda, que frequentemente realizam atentados suicidas em Mogadíscio e seus arredores.

* AFP