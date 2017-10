TOPSHOTS Raqa em ruínas após expulsão do Estado Islâmico

Raqa 18/10/2017 | 10h17

Os combatentes sírios começaram, nesta quarta-feira (18), a ocupar a cidade devastada de Raqa e pediram aos civis que não retornem imediatamente para a localidade, um dia após a reconquista deste reduto na Síria das mãos do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Apesar da queda de Raqa, a "capital" de fato do EI neste país em guerra, a aliança de combatentes árabes e curdos apoiada por Washington ainda procuram eventuais "jihadistas" escondidos em túneis, ou em edifícios na cidade.

As Forças Democráticas Sírias (FDS) garantem que "não há mais células latentes", afirmou à AFP Mustefa Bali, no dia seguinte ao anúncio do fim das operações militares.

"O processo para limpar a localidade das minas terrestres e para reabrir as principais artérias continuam", disse ele, explicando que "é só depois do final dessas operações que anunciaremos a libertação oficial" da cidade.

O porta-voz advertiu para o risco de um retorno precipitado dos civis que fugiram da cidade bombardeada por mais de quatro meses.

- 'Patético' -

Os habitantes da cidade devastada não devem "voltar sem coordenação, porque (a cidade) está cheia de minas", indicou Bali, acrescentando que seu retorno "neste momento é muito difícil".

A perda de Raqa, cidade emblemática do reinado do terror imposto pelo EI nos territórios sob seu controle na Síria e no Iraque, é um derrota de peso para o EI, que vê seu "califado" autoproclamado em 2014 desmoronar.

A cidade servia de centro de planejamento para ataques mortíferos em todo mundo.

O grupo que "se dizia todo-poderoso, hoje é patético e uma causa perdida", tuitou o enviado americano para a coalizão internacional liderada por Washington, Brett McGurk.

Apesar do anúncio da queda de Raqa, o destino de dezenas de extremistas estrangeiros que permaneceram até o final da batalha continua a ser um mistério. Não há imagens de corpos, ou de prisioneiros.

"Alguns se renderam, outros morreram", afirmou Talal Sello, um porta-voz das FDS, sem mais detalhes.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), a maioria dos jihadistas estrangeiros se rendeu e está nas mãos dos serviços de Inteligência ocidentais.

"Eles não são visíveis, porque os serviços de Inteligência os mantêm", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane, à AFP.

"Os extremistas franceses e belgas estão, com certeza, nas mãos dos serviços de Inteligência" desses dois países, garantiu.

A coalizão internacional que apoiou a batalha contra o EI com seus ataques aéreos indicou que os jihadistas que se renderam foram "interrogados".

O porta-voz da coalizão, o coronel americano Ryan Dillon, declarou à AFP que cerca de 350 combatentes do EI se renderam "nas últimas 96 horas", evocando "quatro estrangeiros" entre eles.

- 'O momento que esperávamos' -

Logo após o anúncio da tomada de Raqa, os combatentes das FDS ocuparam simbolicamente o cruzamento de Al-Naïm, onde a organização extremista realizava suas decapitações e outras atrocidades.

Alguns estavam muito emocionados, outros sorridentes, tirando fotos e brandindo a bandeira amarela das FDS.

"Este era o momento que esperávamos", declarou Hazem Kobane, um combatente de 23 anos.

Ao redor, uma paisagem de desolação, com prédios em ruínas, ruas cheias de escombros e carcaças de veículos, uma cidade devastada por mais de quatro meses de combatentes e bombardeios aéreos.

Durante este período, os combates deixaram 3.250 mortos - 1.130 civis, incluindo 270 crianças, e 2.120 combatentes dos dois lados -, segundo o OSDH.

"Quando minha irmã me anunciou a libertação da cidade, começou a chorar e eu também. Deus, obrigado", afirmou Oum Abdallah, estabelecido em Kobane, ao norte de Raqa.

Há meses, a organização ultrarradical sunita têm sofrido uma série de derrotas no Iraque e na Síria.

Na Síria, o grupo ainda está presente, em pequeno número, no centro e na periferia de Damasco. Seu último reduto é a província de Deir Ezzor (leste), na fronteira com o Iraque.

* AFP