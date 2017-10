TOPSHOTS Raqa, em ruínas, ante o imenso desafio da reconstrução

Beirute 20/10/2017 | 16h07

Os extremistas foram expulsos de seu reduto em Raqa, na Síria, mas os danos que deixaram são de tal magnitude que serão necessários meses para limpar e começar a reconstruir a cidade, um desafio colossal e caríssimo.

Os intensos combates e bombardeios da coalizão internacional devastaram a cidade, deixando prédios em ruínas, estradas cheias de minas terrestres, toneladas de detritos e falta de água e eletricidade.

Em setembro, a ONU estimou que 80% da cidade estavam inabitáveis, com infraestruturas básicas quase inexistentes.

"Nos últimos meses, fontes locais apontaram uma grave escassez de alimentos, medicamentos, eletricidade, água e produtos de primeira necessidade", afirma Linda Tom, porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU.

"Também há o risco de doenças transmitidas pela água contaminada e pela presença de cadáveres insepultos, o que representa uma grave ameaça para a saúde pública", acrescenta.

A água corrente não está mais disponível há vários meses, e apenas alguns poços continuavam em serviço antes da última fase da batalha em que o grupo Estado Islâmico (EI) foi derrotado na terça-feira por uma aliança de combatentes árabes e curdos apoiada pelos Estados Unidos.

- 'Enormes investimentos' -

Também não há instalações médicas operacionais em Raqa, e as escolas fecharam há algum tempo, de acordo com ONGs.

"Serão necessários imensos investimentos para reconstruir as casas destruídas, hospitais e escolas e para retirar as minas terrestres antes que as pessoas possam retornar com segurança às suas casas", adverte a ONG Save the Children.

"A ofensiva militar em Raqa chegou ao fim, mas a crise humanitária é mais séria do que nunca", assegura Sonia Khush, diretora do grupo para a Síria, em um comunicado.

Antes do início da guerra na Síria, em março de 2011, cerca de 220 mil pessoas viviam em Raqa. A população cresceu nos primeiros anos de conflito, quando muitas pessoas deslocadas se instalaram lá.

Mas a cidade se esvaziou gradualmente de sua população. Algumas pessoas fugiram quando o EI assumiu o controle da cidade, enquanto outras o fizeram durante os combates entre os jihadistas e as Forças Democráticas Sírias (FDS).

Cerca de 270 mil pessoas foram deslocadas em razão dos combates, mas não poderão retornar até que a cidade esteja livre das minas e explosivos espalhados pelo EI.

Os habitantes já foram avisados para não tentarem entrar na cidade enquanto não forem concluídos os árduos trabalhos de limpeza.

- Desativar as minas -

A difícil tarefa de transformar Raqa em uma cidade novamente habitável será liderada pelo Conselho Civil de Raqa, uma administração local criada há seis meses.

Este Conselho dividiu a cidade em diferentes zonas e planeja uma atuação em etapas, começando pela periferia.

Mas o processo pode ser oneroso.

Segundo o Conselho Civil, a União Europeia prometeu 3 milhões de euros para as operações de retirada e desativação das minas, enquanto que os Estados Unidos e os integrantes de sua coalizão antijihadista prometeram uma ajuda para os projetos de curto prazo e de "rápido impacto".

Mas o custo final da reconstrução não foi avaliado e ninguém sabe quem assumirá a maior parte da fatura.

