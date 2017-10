Tillerson celebra colaboração entre Índia e EUA contra jihadistas

Nova Délhi 25/10/2017 | 18h41

O secretário americano de Estado, Rex Tillerson, celebrou nesta quarta-feira, em Nova Délhi, a luta "lado a lado" de Estados Unidos e Índia contra os grupos jihadistas.

Tillerson visita a Índia um dia após uma breve escala no Paquistão, onde foi recebido friamente, já que Islamabad rejeita as acusações de Washington sobre o suposto refúgio dado a talibãs afegãos no território paquistanês.

Em Nova Délhi, o chefe da diplomacia americana revelou sua preocupação com a implantação de determinados grupos extremistas no Paquistão, acusado de fazer vista grossa sobre sua presença no país.

"Isto pode ameaçar a própria estabilidade do Paquistão. Não interessa a ninguém que o governo paquistanês seja desestabilizado", declarou Tillerson em entrevista coletiva ao lado da chanceler indiana, Sushma Swaraj.

"Na luta contra o terrorismo os Estados Unidos seguirão lado a lado com a Índia".

"O senhor Tillerson e eu coincidimos em que nenhum país deveria apoiar ou oferecer refúgio a terroristas", declarou Swaraj.

* AFP