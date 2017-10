Telefónica registra queda de 14,7% no 3º trimestre por câmbio e fim do 'roaming'

Madri 26/10/2017 | 06h42

O grupo espanhol Telefónica anunciou uma queda de 14,7% no lucro líquido no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período em 2016, o que a empresa atribui ao fim dos gastos de 'roaming' na União Europeia e ao impacto da taxa de câmbio.

O resultado líquido foi de 839 milhões de euros, abaixo das expectativas dos analistas.

A empresa atribui o resultado ao impacto negativo da nova regulamentação europeia em termos de 'roaming'.

De acordo com a Telefónica, o faturamento caiu 2,5%, 12,75 bilhões de euros.

Sem o impacto da taxa cambial, as vendas teriam registrado um crescimento de 4% no terceiro trimestre.

A dívida da Telefónica é de 47,22 bilhões de euros, contra 48.48 bilhões em junho.

O faturamento caiu em todas as regiões. Na América Latina, sem considerar o Brasil, caiu 4,7% e na Grã-Bretanha 4,4%.

A Telefónica mantém a meta de crescimento de até 1,5% no faturamento anual. Nos primeiros nove meses do ano avançou 1,4%.

* AFP