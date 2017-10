Socialista espanhol culpa Puigdemont por eventual aplicação do Artigo 155

Bruxelas 18/10/2017 | 11h37

O líder do principal partido de oposição na Espanha, o socialista Pedro Sánchez, responsabilizou o presidente da Catalunha, o separatista Carles Puigdemont, pela eventual suspensão da autonomia dessa região espanhola.

"Está nas mãos do senhor Puigdemont não aplicar o 155", afirmou Sánchez em entrevista coletiva no Parlamento Europeu em Bruxelas, onde manifestou sua "gratidão" aos líderes das instituições comunitárias por seu apoio à Espanha nesse momento.

O governo espanhol confirmou nesta quarta que cogita suspender a autonomia da Catalunha, se o presidente regional não recuar, em até 24 horas, em seu desafio separatista.

O líder socialista disse que, ontem, conversou com o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, sobre "todos os cenários" e sobre "todos os instrumentos que a Constituição reconhece" para desativar a crise.

Ao ser questionado sobre se a realização de eleições antecipadas na Catalunha, cuja convocação cabe ao governo regional, evitaria a ativação do Artigo 155, Sánchez respondeu: "sem dúvida alguma".

Durante sua visita de dois dias a Bruxelas, o líder da oposição espanhola deve se reunir ainda hoje com o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani. Amanhã, encontra-se com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Até o momento, as instituições europeias mostraram seu apoio a Rajoy, embora descartem uma eventual mediação, alegando que a situação na Catalunha é um "assunto doméstico".

"Os socialistas consideram que é um assunto doméstico" da Espanha, defendeu Sánchez.

Para ele, o caminho para "resolver esse problema" é sua proposta de iniciar a discussão de uma reforma da Constituição, o que "Rajoy aceitou".

* AFP