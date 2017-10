Selma, degradada a depressão tropical, se dissipa em El Salvador

San Salvador 28/10/2017 | 20h47

A tempestade tropical Selma, que entrou na manhã deste sábado (28) no território de El Salvador, após se degradar a depressão tropical, dissipou-se sem causar vítimas fatais, informaram as autoridades.

"O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos acaba de informar que a depressão tropical Selma se dissipou, a frente fria ganhou a batalha", declarou em coletiva de imprensa a ministra de Meio Ambiente, Lina Pohl.

As autoridades de Proteção Civil celebraram que Selma não deixou falecidos, nem feridos, apenas danos materiais em pelo menos 65 residências na zona costeira do departamento (estado) de Usulután, sudeste do país, onde o fenômeno teve seu maior impacto ao misturar fortes ventos com chuva intensa.

Com a diminuição das chuvas, o diretor de Proteção Civil, Jorge Meléndez, reduziu o alerta de laranja a amarelo (estado de prevenção para emergência) nos departamentos (estados) de La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán e La Unión.

Os oito departamentos restantes ficam em alerta verde (observação da situação).

O sistema de Proteção Civil se mantém em alerta para resolver problemas de moradias e caminhos que apresentam danos e restabelecer o serviço de eletricidade em algumas comunidades.

As chuvas acumuladas, segundo um comunicado do Ministério de Meio Ambiente, mantêm em "alta probabilidade" o transbordamento dos rios Lempa e Jiboa, na região central do país, Grande de San Miguel e Goascorán, no leste, e rio Paz, no oeste.

Procedente do oceano Pacífico e com ventos de até 70 km/h, Selma tocou terra no departamento de Usulután, no sudeste do país.

As precipitações chegaram a 140 ml em alguns pontos, de acordo com fontes oficiais.

Na estrada El Litoral, a segunda mais importante de El Salvador, equipes de emergência retiravam 14 árvores que interromperam o tráfego por três horas.

As autoridades salvadorenhas mantiveram o país em alerta e, por precaução, suspenderam as aulas em escolas até a segunda-feira.

* AFP