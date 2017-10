Secretário de Estado americano chega a Bagdá para reuniões com líderes iraquianos

Bagda 23/10/2017 | 15h02

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, chegou nesta segunda-feira para uma visita surpresa a Bagdá, durante a qual se encontrará com o primeiro-ministro Haider al-Abadi e com o presidente Fuad Massum.

As reuniões acontecem em um clima desconfortável, depois que o gabinete do primeiro-ministro iraquiano respondeu fortemente às declarações de Tillerson sobre a presença de "milícias iranianas" no Iraque.

Seu gabinete afirmou que as unidades paramilitares Hashd al-Shaabi eram compostas apenas de iraquianos sob seu controle.

"Os combatentes Hashd são iraquianos que se preocupam com seu país e se sacrificaram por sua defesa e pelo seu povo", disse o gabinete de Haider al-Abadi em um comunicado.

"Ninguém tem o direito de interferir nos assuntos iraquianos", acrescentou.

No domingo, em Riad, Tillerson, em visita ao Golfo, pediu que os "combatentes estrangeiros" e "milícias iranianas no Iraque voltassem para casa".

Esta é a segunda reunião em 24 horas entre Abadi e Tillerson, que já conversaram no domingo em Riad.

fff-sbh/sk/vl/mr

* AFP