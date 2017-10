San Franscisco ultrapassa Nova York no Guia Michelin 2018

Nova York 30/10/2017 | 22h47

Nova York perdeu o cetro como o primeiro destino gastronômico dos Estados Unidos para San Francisco, pelo menos segundo o ranking de três estrelas do celebrado Guia Michelin.

A edição 2018 do Guia rebaixa o renomado chef Jean-Georges Vongerichten tirando-o as três estrelas que tinha, deixando a capital cultural e financeira americana com somente cinco restaurantes três estrelas.

Em San Francisco são sete os restaurantes três estrelas, mais do que qualquer outras cidade dos Estados Unidos. Chicago conta com dois restaurantes nessa categoria e Washington não tem nenhum.

Com uma população expressivamente menor do que a de Nova York, San Francisco é uma das cidades mais caras do país, extremamente turística, famosa pela Golden Gate Bridge e cuja "área da baía" se tornou nos anos 90 o centro de expansão das empresas ".com".

* AFP