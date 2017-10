Quinze recrutas morrem em atentado suicida em Cabul

Cabul 21/10/2017 | 11h22

Quinze jovens recrutas do exército afegão morreram neste sábado em Cabul em um atentado suicida contra o microônibus em que estavam, informou o ministério da Defesa.

"Quando o veículo deixava a academia militar, foi atacado por um suicida que se aproximou a pé" e se explodiu, "matando 15 e ferindo outros quatro recrutas", declarou o porta-voz do ministério, o general Daulat Waziri.

As forças de segurança foram alvos esta semana de vários ataques cometidos pelo Talibã.

Uma série de atentados no sudeste e sul do país deixaram mais de 120 mortos e 230 feridos entre as forças de segurança, de acordo com números oficiais.

* AFP