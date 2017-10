Quatro magistrados opositores venezuelanos se asilam no Chile

Santiago 19/10/2017 | 12h57

Quatro magistrados venezuelanos que estavam refugiados na embaixada do Chile em Caracas desde agosto e depois foram para a Colômbia, chegaram a Santiago nesta quinta-feira na qualidade de asilados políticos e foram recebidos pelo chanceler chileno Heraldo Muñoz.

"O Chile é o país dos asilados (...) Seguiremos com nosso compromisso para que se restaure a ordem democrática na Venezuela", afirmou o chanceler Muñoz depois de receber os quatro magistrados.

Os dissidentes, três mulheres e um homem, pediram proteção à sede diplomática chilena alegando perseguição por parte do governo de Nicolás Maduro, quase dois meses depois de deixar seu país para escapar para a Colômbia, onde confirmaram que seria acolhidos como asilados polítocos pelo Chile.

Os juízes Elenis Del Valle, José Fernando Núñez, Zuleima del Valle e Beatriz Ruiz fazem parte de um grupo de 33 juristas nomeados para o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) pelo Parlamento, de maioria opositora. No entanto, Caracas desconhece as ações do Parlamento, declarado em desacato pelo TSJ, acusado pela oposição venezuelana de servir aos interesses de Maduro.

* AFP