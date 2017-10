Primeiro-ministro iraquiano exige anulação do referendo curdo

Bagda 26/10/2017 | 06h12

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, afirmou nesta quinta-feira que aceita apenas a "anulação do referendo" de independência curdo, em resposta à proposta do governo do Curdistão de "congelar os resultados" da consulta polêmica.

"Aceitaremos apenas a anulação do referendo e o respeito da Constituição", afirma Abadi em um comunicado divulgado pelo governo de Bagdá.

O Curdistão iraquiano propôs "congelar os resultados" do referendo de independência, organizado no mês passado, que provocou uma forte crise com o governo central.

Nas últimas horas, as autoridades de Defesa do governo da região autônoma curda anunciaram uma ofensiva iraquiana contra os combatentes curdos (os peshmergas) no norte do Iraque, perto da fronteira com a Turquia.

