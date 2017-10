Presidente iraniano elogia influência do país no Oriente Médio

Teerã 23/10/2017 | 08h42

A influência do Irã no Golfo Pérsico e no Oriente Médio nunca foi tão forte como agora, afirmou nesta segunda-feira o presidente iraniano, Hassan Rohani.

"A importância da nação iraniana na região é mais forte que em qualquer outro período", declarou o presidente em um discurso exibido pela televisão estatal.

"No Iraque, na Síria, no Líbano, no norte da África, na região do Golfo Pérsico, onde pode acontecer uma ação decisiva sem contar com o ponto de vista iraniano?", questionou Rohani.

O presidente fez as declarações no momento em que o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, faz uma viagem diplomática ao Golfo destinada, segundo ele, a frear a influência do Irã, que Washington acusa de ser um fator de instabilidade regional.

Tillerson exigiu no domingo que "todos os combatentes estrangeiros no Iraque", sobretudo os que integram as "milícias iranianas", retornem para suas casas agora que o combate contra o grupo Estado Islâmico (EI) chega ao fim.

Rohani não respondeu Tillerson, missão que foi assumida pelo ministro das Relações Exteriores, Mohamed Javad Zarif, que escreveu no Twitter que as declarações do americano eram uma prova da "vergonhosa política estrangeira americana, ditada pelos petrodólares".

* AFP