Presidente esloveno lidera primeiro turno da eleição presidencial

Liubliana 22/10/2017 | 19h21

O chefe de Estado esloveno, Borut Pahor (centro-esquerda), lidera com folga, neste domingo, o primeiro turno da eleição presidencial, colocando-se em uma posição de força para o segundo turno, em 12 de novembro, segundo os primeiros resultados.

Após a apuração de quase todas as urnas, Pahor, de 53 anos, obteve 47,1% dos votos, contra 25% de seu rival Marjan Sarec, ex-ator de 40 anos, que se apresentou sem rótulo partidário.

Cerca de 1,7 milhão de eleitores foram convocados às urnas.

O ex-primeiro-ministro social-democrata Pahor foi eleito com uma ampla maioria em 2012.

Pahor cultivou, durante sua presidência, uma imagem de modernidade e proximidade de seus cidadãos, suscitando críticas de analistas e adversários, que o tacharam de "populista".

O atual presidente conta com o apoio do partido social-democrata, formação da qual foi dirigente e que integra desde 2014 a coalizão do primeiro-ministro centrista, Miro Cerar.

Eleito primeiro-ministro em 2008, Pahor teve que abandonar o cargo em 2011, em um contexto de grave crise econômica.

No ano seguinte, chegou à presidência com 67,2% dos votos no segundo turno.

* AFP