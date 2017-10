Polícia de Los Angeles investiga Weinstein por abuso sexual

Los Angeles 19/10/2017 | 20h27

A Polícia de Los Angeles anunciou nesta quinta-feira a abertura de uma investigação contra o produtor de cinema Harvey Weinstein, por um suposto abuso sexual ocorrido em 2013.

"A divisão de roubo e homicídio do departamento de Polícia de Los Angeles entrevistou uma potencial vítima de agressão sexual de Harvey Weinstein, que teria ocorrido em 2013. O caso está sendo investigado", declarou o porta-voz do departamento Drake Madison.

"O caso está sob investigação", informou Madison, sem precisar se a mulher envolvida é uma atriz italiana, como informa a imprensa local.

Este é a primeira investigação na Califórnia envolvendo Weinstein, já investigado pelas polícias de Londres e Nova York.

As atrizes Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan, Lysette Anthony e uma outra mulher que permanece sob anonimato também acusam o produtor.

Weinstein nega todas as acusações e afirma que manteve relações consentidas com as mulheres.

O produtor também foi denunciado por dezenas de atrizes por realizar propostas de cunho sexual, entre elas Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Léa Seydoux, Evan Green e Alice Evans.

* AFP