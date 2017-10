Petróleo fecha no máximo desde fevereiro em Nova York

Nova York 27/10/2017 | 19h12

O petróleo chegou ao seu valor mais alto desde fevereiro em Nova York e desde julho de 2015 em Londres, estimulado pelo crescimento econômico dos Estados Unidos e pela estabilização dos poços ativos no país.

O barril do light sweet crude (WTI) para entrega em dezembro avançou 1,26 dólar, para fechar a 53,90 dólares no Nymex.

No Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro chegou a 60,37 dólares, às 19h00 GMT (17h00 de Brasília), após superar os 60 dólares pela primeira vez em dois anos.

"Com crescimento alto nos Estados Unidos e no mundo e com uma oferta de petróleo americano reduzindo, a situação é muito favorável para o preço do petróleo", destacou Phil Flynn do Price Futures Group.

O crescimento econômico dos Estados Unidos no terceiro trimestre se estabeleceu em 3%, bem acima das previsões de analistas, segundo uma primeira estimativa publicada nesta sexta-feira.

Além disso, o número de poços de petróleo ativos nos Estados Unidos, um dado publicado semanalmente pela empresa americana Baker Hughes, aumentou um pouco nesta sexta, após registrar três semanas seguidas de quedas.

"É a confirmação de que o número de poços de petróleo vai se estabilizar. Essa cifra envia uma mensagem de estabilização da produção americana", explicou Flynn.

* AFP