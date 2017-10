Petróleo continua em alta por redução da oferta

Nova York 31/10/2017 | 19h12

O petróleo voltou a subir nesta terça-feira (31) em Nova York e Londres, estimulado pelos planos de grandes produtores de continuar a redução da oferta.

O barril do "light sweet crude" (WTI) para entrega em dezembro ganhou 23 centavos, a 54,38 dólares, no New York Mercantile Exchange.

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para dezembro avançou 47 centavos, a 61,37 dólares.

Em Nova York, os preços estão em seus melhores valores desde de fevereiro e, em Londres, são os mais altos desde julho de 2015.

"A semana começou com bases sólidas para os preços, e o mercado segue orientado para a alta", disse Gene McGillian, da Tradition Energy.

Esse impulso acontece pela confiança de que o atual acordo de redução da produção será estendido além de março de 2018, indicou.

A Opep e outros países produtores, como a Rússia, acordaram um pacto de redução da produção para ajudar a valorizar a commodity.

A Arábia Saudita, líder da Opep, já disse ser favorável a uma prorrogação, que deve ser discutida na próxima cúpula do cartel, em novembro, em Viena.

* AFP