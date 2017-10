Petróleo cai em Nova York após várias sessões em alta

Nova York 19/10/2017 | 20h22

O petróleo fechou em leve baixa nesta quinta-feira (19) em Nova York, após quatro sessões em alta, quando a tensão no Iraque parece se atenuar.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em novembro recuou 75 centavos e fechou a 51,29 dólares no New York Mercantile Exchange.

Após as forças governamentais iraquianas atacarem, no começo da semana, combatentes curdos de regiões disputadas no norte do país, o governo da província autônoma do Curdistão se declarou favorável, nesta quinta, ao diálogo com o governo central de Bagdá.

"Parece que os curdos estão dispostos a voltar às fronteiras de 2014 e que a violência deve ser interrompida, pelo menos por um tempo", disse James Williams da WTRG Economics.

"A produção na região foi um pouco afetada pela luta, o oleoduto, mesmo que tenha desacelerado um pouco, não parou de funcionar, e as tensões parecem diminuir", acrescentou.

De acordo com o escritório Kpler, "os volumes de carregamento no porto de Ceyhan, na Turquia (onde termina o oleoduto que transporta a maior parte do petróleo produzido em Kirkuk), foram excepcionalmente baixos durante a semana que começa em 16 de outubro".

O declínio nos preços do petróleo também foi atribuído a uma reação tardia aos números divulgados na quarta-feira pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, que indicaram um aumento nas reservas de produtos destilados pela primeira vez desde agosto.

* AFP