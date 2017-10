Nova York 20/10/2017 | 12h27

O preço do petróleo cotado em Nova York caía na abertura, quando a tensão no Iraque parecia diminuir, depois de fazer subir a cotação no início da semana.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em novembro perdia 46 centavos, operando a 50,83 dólares no New York Mercantile Exchange.

* AFP