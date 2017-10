Nova York 19/10/2017 | 11h47

O preço do barril de petróleo cotado em Nova York retrocedia na abertura, afetado pelo aumento das reservas semanais de produtos destilados nos Estados Unidos, em um mercado que segue de perto a situação no norte do Iraque.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em novembro perdia 86 centavos, operando a 51,18 dólares no New York Mercantile Exchange.

* AFP