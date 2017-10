Nova York 16/10/2017 | 11h42

O preço do petróleo era cotado em alta em sua abertura nesta segunda-feira em Nova York, impulsionado pelas tensões no Curdistão iraquiano que poderiam afetar as exportações desta região.

Às 13H00 GMT, o barril light sweet crude (WTI) para entrega em novembro, referência americana, ganhava 90 centavos e era comercializado a 52,35 dólares no New York Mercantile Exchange.

* AFP