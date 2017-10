Pequim critica as sanções americanas ao alumínio chinês

Pequim 30/10/2017 | 10h17

O governo de Pequim expressou nesta segunda-feira o "descontentamento" com a decisão americana de impor taxas de importação a alguns produtos de alumínio chinês, pouco antes de uma visita visita de Donald Trump ao país.

O secretário americano do Comércio anunciou na sexta-feira novas taxas de importação a várias categorias de papel de alumínio, que em agosto já haviam sido objeto de medidas similares.

"Nesta questão, os Estados Unidos ignoram as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e se recusam a cumprir suas obrigações internacionais, adotando de novo métodos discriminatórios", afirmou o ministério chinês do Comércio em um comunicado.

"A China expressa o forte descontentamento", completa o texto, atribuído a Wang Hejun, diretor da agência de auxílio comercial.

A tarifas irão de 96,81% a 162,24%, dependendo das empresas, mas a medida deverá ser confirmada por outra decisão, em fevereiro.

As taxas ou medidas antidumping são impostas às empresas estrangeiras que vendem seus produtos nos Estados Unidos a um preço inferior ao custo de produção ou ao preço praticado em seus próprios mercados.

jug/bar/plh/pc.zm/fp

* AFP