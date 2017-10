Pedidos de seguro-desemprego aumentam menos que o previsto nos EUA

Washington 26/10/2017 | 11h12

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que continuam afetados pelos impactos dos furacões no sul do país, aumentaram menos que o previsto pelos analistas, informou o departamento do Trabalho.

Os pedidos alcançaram 230.000, 10.000 a mais que na semana anterior, apesar de o mercado prever que chegassem a 235.000.

A média das quatro últimas semanas ficou em 239.000, uma queda de 9.000.

Há um ano, os pedidos de seguro era 8,6% mais elevados. Há mais de dois anos e meio que se situam abaixo da barreira simbólica dos 300.000, o maior período abaixo desse nível desde 1970.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu a 4,2% em setembro, a seu nível mais baixo em 16 anos.

* AFP