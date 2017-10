Parlamento da Catalunha declara independência

Barcelona 27/10/2017 | 12h02

O parlamento da Catalunha aprovou nesta sexta-feira uma resolução declarando a independência desta região do nordeste da Espanha, enquanto que o Senado em Madri debatia a aprovação da intervenção da autonomia regional solicitada por parte do governo central.

"Declaramos que a Catalunha se converte em um Estado independente na forma de República", assegura a resolução aprovada com 70 votos a favor, dois em branco e dez contra após a votação secreta em um parlamento quase vazio devido à ausência de vários partidos da oposição.

Depois da votação, os deputados começaram a cantar o hino catalão, "Els Segadors", concluindo com um sonoro "Visca Catalunya" (Viva a Catalunha).

Milhares de separatistas reunidos perto do Parlamento da Catalunha em Barcelona receberam a notícia com uma explosão de alegria.

Os manifestantes aplaudiram aos gritos de "independência" e também cantaram o hino catalão com o punho para o alto.

A independência de uma região dentro da atual União Europeia é um ato inédito, que foi duramente criticado pelas instituições em Bruxelas e pelos sócios do governo espanhol.

O Senado espanhol, por sua vez, deve decretar a suspensão do governo catalão.

A pedido do governo de Mariano Rajoy, a câmara, com maioria conservadora, deve aprovar a aplicação do artigo 155 da Constituição, que permite a suspensão da autonomia regional para preservar a unidade e o bem-estar do país.

"O Estado de direito vai restaurar a legalidade na Catalunha", afirmou Rajoy após a declaração de independência.

"Eu peço a todos os espanhóis que permaneçam calmos. A regra da lei restaurará a legalidade na Catalunha", escreveu no Twitter.

Logo em seguida, as ações dos bancos catalães despencaram na Bolsa de Madri.

* AFP