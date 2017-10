Palestinos manterão luta pacífica, diz Abbas a palestinos da América Latina

Managua 20/10/2017 | 06h32

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, disse que seu povo continuará "usando as ferramentas da luta popular pacífica", em uma carta entregue na quinta-feira à comunidade palestina de América Latina, reunida em Manágua.

"Nós continuaremos no caminho da nossa luta usando as ferramentas da luta popular pacífica e as ferramentas da lei e das organizações internacionais que apoiam a nossa causa", afirmou Abas, em uma carta lida por seu representante Husam Zomlot, embaixador palestino nos Estados Unidos.

O líder palestino se dirigiu aos participantes do IV Congresso da Confederação Palestina Latino-americana e Caribenha (Coplac), que foi aberto na noite de quinta-feira em Manágua para renovar dirigentes e que será encerrada no domingo com uma declaração.

Abbas elogiou a solidariedade que a comunidade palestina latino-americana tem promovido em relação à luta de seu povo sobre Israel.

No encontro na Nicarágua, que reúne 80 dirigentes palestinos da região, a embaixadora palestina na Itália, Mai Alkaila, disse que "o povo palestino está sofrendo os impactos políticos, sociais e econômicos da ocupação" israelense.

"Estamos passando por uma fase difícil, nas fases difíceis devemos nos unir com nossos amigos", concordou o secretário-geral da Coplac, Hanna Yousef Emile Safieh.

* AFP