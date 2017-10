Opositor queniano pede a eleitores que não participem das eleições

Nairóbi 26/10/2017 | 01h52

O líder da oposição no Quênia, Raila Odinga, pediu aos eleitores que fiquem em suas casas durante as presidenciais desta quinta-feira, enquanto a situação minou a imagem democrática do país e ameaça jogá-lo na instabilidade.

"O que faremos amanhã? Não participem em nenhum caso nesta paródia de eleição, convençam a seus amigos e vizinhos de não participar", declarou Odinga na véspera em uma grande concentração. "Façam vigília e orações à margem dos circuitos de votação e fiquem em casa", acrescentou.

As seções eleitorais abriram suas portas às 06H00 local, como no bairro popular de Mathare, em Nairóbi, onde a votação ocorre na igreja "Redeemed Gospel".

Odinga, de 72 anos, três vezes derrotado nas eleições presidenciais (1997, 2007 e 2013), afirma que não há garantias na consulta, após a invalidação da reeleição de Uhuru Kenyatta em agosto, algo inédito no continente africano. Assim, em 10 de outubro Odinga anunciou que retirava sua candidatura.

Kenyatta, por sua vez, em um discurso televisivo fez um pedido de paz. "Mantenhamos a paz enquanto exercemos nosso direito constitucional".

Os Estados Unidos expressaram nesta quarta-feira sua profunda preocupação pela crise política no Quênia e convocaram as partes a resolver suas divergências sobre uma disputada eleição sem recorrer à violência.

"Os Estados Unidos convocam todos os quenianos a manter a calma, a rechaçar a violência e a manter os princípios de sua constituição nas eleições de amanhã", disse Heather Nauert, porta-voz do Departamento de Estado.

"Estamos profundamente preocupados pelos contínuos esforços de ambas as partes de interferir e prejudicar a operação independente da comissão eleitoral, do poder judiciário e de outras instituições essenciais", alertou a porta-voz.

cyb-fal/jlb/sgf.zm/age/mb/cc

* AFP