Operadora americana Verizon tem terceiro trimestre sólido

Nova York 19/10/2017 | 12h47

A operadora telefônica americana Verizon anunciou, nesta quinta-feira (18), resultados trimestrais sólidos, graças a novos assinantes atraídos pelo acesso ilimitado à internet em celulares e ao baixo percentual de desfiliações.

O lucro líquidos caiu levemente (0,29%) e ficou em 3,74 bilhões de dólares no terceiro trimestre do ano, de julho a setembro. O resultado se traduziu, contudo, em um lucro ajustado por ação, referência na América do Norte, de 98 centavos, exatamente o previsto em média por analistas financeiros.

Os resultados foram afetados por mudanças ligadas à aquisição do núcleo digital do Yahoo!, que recentemente anunciou que todos os seus 3 bilhões usuários foram vítimas do maior ciberataque da história em 2013, e não apenas 1 bilhão como tinha sido dito antes.

O volume de negócios aumentou 2,5%, a 31,72 bilhões de dólares, mais que o previsto.

* AFP