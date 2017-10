O novo rei da Tailândia, um herdeiro imprevisível

Bangcoc 26/10/2017 | 12h07

Com fama de imprevisível, o novo rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, esteve nesta quinta-feira em destaque durante o funeral de seu pai em um país onde parece determinado a deixar sua marca.

Aos 65 anos, foi o arquiteto da monumental cerimônia funerária organizada para seu pai, Bhumibol Adulyadej.

O novo rei não esperou ser oficialmente coroado - não há data prevista - para começar a remodelar algumas instituições, enquanto os observadores o descreviam inicialmente como um monarca pouco entregue.

- O que fez desde que assumiu o poder? -

Apesar de ter pouco tempo de reinado, o novo monarca já impôs algumas mudanças que mostram sua vontade de consolidar seu poder.

Desde o verão, o rei nomeou todos os membros do comitê que supervisiona o Bureau da Propriedade da Coroa (CPB), o braço financeiro da monarquia.

Até agora, o ministro das Finanças estava encarregado de realizar uma espécie de controle por parte do governo.

O CPB não é obrigado a publicar números oficiais e é difícil de investigar, mas os analistas estimam que gerencia entre US$ 30 e US$ 60 bilhões, tornando a tailandesa uma das famílias reais mais ricas do mundo.

Possui ativos imobiliários e grandes empresas, como o Siam Commercial Bank ou Siam Cement Company, primeira produtora de cimento do país.

Além disso, o rei assumiu o controle de cinco agências que supervisionam os assuntos reais e sua segurança, até então controladas pelo governo ou pelo exército.

Também demitiu alguns funcionários do palácio e pediu que algumas partes relacionadas à monarquia fossem modificadas no novo projeto de Constituição.

- Como é visto pelos tailandeses -

Falar livremente da família real é impossível na Tailândia, pois a lei de lesa-majestade pode ser aplicada a qualquer crítica, por pequena que seja. Um crime punível com entre 3 e 15 anos de prisão.

Mas tudo parece indicar que Maha Vajiralongkonr não goza da mesma popularidade que seu pai, considerado um semideus por muitos de seus súditos.

As supostas extravagâncias e repetidos divórcios do novo rei provocaram, durante anos, todo tipo de fofoca em um reino profundamente marcado por seu pai, e ainda mais pelo fato de não ter concedido entrevistas há anos.

- Quem é? -

Este militar de formação não falou em público desde a sua ascensão ao trono, nem alterou muito os seus costumes.

Passou pouco tempo no reino, encadeando viagens para a Baviera, onde possui várias residências.

Seu filho mais novo, de 12 anos e fruto de sey terceiro casamento, que, como os dois anteriores, terminou em divórcio, é educado na Alemanha.

Sua mãe, outrora princesa Srirasmi Suwadee, não foi vista em público desde o divórcio há três anos, e numerosos membros da família estão presos por lesa-majestade.

O novo rei também tem duas filhas, fruto de seus dois casamentos anteriores, e vários filhos não reconhecidos pelo Palácio, que teve com sua segunda esposa.

Depois de concluir o ensino médio na Grã-Bretanha, Maha Vajiralongkorn estudou na Academia Militar de Duntroon, na Austrália. Tem uma patente honorária de general no exército, mas sua paixão é pilotar seu próprio avião na Baviera.

