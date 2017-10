Número de mortos chega a 40 em incêndios na Califórnia

Santa Rosa 15/10/2017 | 15h32

O número de mortes decorrentes dos incêndios na Califórnia subiu para 40 neste domingo, mas os bombeiros reportaram progressos no combate às chamas, e centenas de evacuados foram gradualmente autorizados a voltar para casa.

A Califórnia enfrenta frequentemente queimadas após o fim do verão. Mas neste mês as chamas queimaram cerca de 88.090 hectares e devastaram vinícolas em Napa e Sonoma, se tornando o incêndio que mais deixou vítimas da história.

"Infelizmente o número de mortos subiu para 40 pessoas", declarou neste domingo em seu site o Corpo de Bombeiros (CalFire). A cifra anterior era de 38.

O CalFire informou que 22 das vítimas faleceram nos condados de Napa e Sonoma, ao norte de San Francisco.

A agência reportou separadamente "bons progressos" nos 15 maiores focos, uma queda de 16.

"Enquanto os progressos são feitos em diversos fronts, muitos evacuados estão sendo autorizados a retornar para casa. Na manhã deste domingo, cerca de 75.000 pessoas continuavam evacuadas", disse o CalFire. Um total de 100.000 pessoas foram obrigadas a deixar seus lares.

"Os ventos no norte da Califórnia foram mais leves esta manhã", afirmou o CalFire, embora tenha relatado rajadas de vento no sul do estado.

Quase 11.000 bombeiros de vários estados estão em ação contra as chamas na Califórnia.

* AFP