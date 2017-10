Nintendo aumenta previsão de lucro após sucesso do console Switch

Tóquio 30/10/2017 | 06h17

O grupo japonês Nintendo revisou nesta segunda-feira em alta as previsões para o exercício 2017/18, após as vendas do novo console Switch, superiores ao previsto.

Nintendo registrou um aumento de 34,5% do lucro líquido no primeiro semestre, a 51,5 bilhões de ienes (450 milhões de dólares).

Agora a empresa projeta um lucro líquido de 85 bilhões (US$ 748 milhões) para todo o exercício, contra uma previsão anterior de 45 bilhões de ienes.

As vendas totalizaram 960 bilhões de ienes, muito acima das previsões anteriores de 750 bilhões, informa a empresa em um comunicado.

* AFP