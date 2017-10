Netflix suspende produção de 'House of Cards' por caso Spacey

Nova York 31/10/2017 | 16h57

A produção da sexta temporada da premiada série "House of Cards" foi suspensa por tempo indeterminado na sequência das acusações de má conduta sexual contra seu protagonista e produtor executivo, Kevin Spacey, anunciou a Netflix nesta terça-feira (31).

A produtora do programa, Media Rights Capital, e a Netflix disseram em um comunicado que a suspensão estaria vigente "até novo aviso, para nos dar tempo de revisar a situação atual e resolver quaisquer preocupações de nosso elenco e equipe".

Spacey, que interpreta o cruel presidente Francis Underwood no programa, foi acusado pelo ator Anthony Rapp de tê-lo assediado sexualmente quando ele tinha 14 anos, há 31 anos. Em uma mensagem no Twitter, Spacey pediu desculpas pelo seu comportamento e revelou ser homossexual.

Na segunda-feira, a Netflix tinha dito que a sexta temporada seria a última do programa, mas uma fonte próxima à produção afirmou à AFP que esta decisão não estava relacionada com o escândalo, e que tinha sido tomada antes das acusações.

Além de protagonizar "House of Cards" com Robin Wright, Spacey, duas vezes vencedor do Oscar, também é produtor executivo da série, que recebeu 46 indicações aos Emmy e aos Globos de Ouro.

A Netflix não divulga dados de audiência, mas a série - uma adaptação de um drama da BBC - já conquistou seu lugar na história da televisão, ao ser o primeiro programa original da plataforma de streaming, que hoje acumula produções de sucesso, como "Stranger Things" e "Orange is the New Black".

A sexta temporada, cuja estreia estava prevista para 2018, estava sendo filmada em Maryland, aonde executivos da Netflix e da Media Rights Capital viajaram para se reunir com o elenco e os produtores na segunda-feira, após as acusações.

* AFP