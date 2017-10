Netflix ganha 5 milhões de novos assinantes e dobra lucros

San Francisco 16/10/2017 | 19h57

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (16) que ganhou 5 milhões de novos assinantes nos últimos três meses e dobrou seus lucros, em um balanço trimestral, que estimulou a compra de ações da empresa de streaming.

A californiana Netflix fechou o terceiro trimestre com mais de 104 milhões de assinantes pagos, com membros internacionais alcançando 52,7 milhões e superando o número de associados americanos.

Os lucros líquidos saltaram a 129 milhões de dólares, mais que o dobro do mesmo período no ano passado, para a gigante de filmes de séries, como "House of Cards", "Narcos" e "The Crown", entre outras.

A receita no período subiu 30% ante o ano anterior, alcançando 2,98 bilhões de dólares, segundo a Netflix.

"Estamos crescendo bem pelo mundo e estamos nos trilhos para superar 11 bilhões de dólares em receita de 2017", disse uma carta aos acionista.

"Entretenimento na internet está agradando os consumidores, e nós estamos à frente dessa oportunidade única em uma geração".

A Netflix tem se expandido agressivamente pelo mundo e está presente em cerca de 190 mercados.

As ações da empresa subiram 1,7% nas negociações após o fechamento do mercado, por causa dos resultados melhores que o esperado.

* AFP