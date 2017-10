Nervosismo nos EUA antes da primeira acusação formal por caso russo

Washington 29/10/2017 | 14h07

Opositores e aliados do presidente americano, Donald Trump, aguardam ansiosamente, neste domingo (28), a confirmação oficial da primeira acusação formal no caso da interferência russa nos Estados Unidos, investigado pelo procurador especial Robert Mueller.

Em uma série de tuítes, Trump voltou a denunciar uma "caça às bruxas" e refutou qualquer "conluio" com a Rússia durante a campanha presidencial do ano passado, que disputou com Hillary Clinton.

A emissora CNN e, em seguida, outros veículos denunciaram nesta sexta-feira que a equipe de Mueller vai apresentar acusações e prender pelo menos uma pessoa nesta segunda-feira.

Desde então, nenhum funcionário confirmou ou negou a informação. Não se sabe quem seria a pessoa a ser detida.

O legislador democrata Adam Schiff, membro do Comitê de Inteligência da Câmara de Representantes, disse que não foi informado, mas mencionou duas pessoas bem próximas a Trump que costumam aparecer na imprensa: seu ex-chefe de campanha, Paul Manafort, e o breve assessor de Segurança Nacional, Michael Flynn, que tinham atividades não declaradas como lobistas em países estrangeiros, entre eles, a Rússia.

Schiff disse não poder dizer se o mandatário também estaria sendo investigado.

O governador republicano de Nova Jersey, Chris Christie, aliado de Trump, disse à CBS que "o presidente não está sob investigação. Ninguém disse a ele que está".

Ele pode estar se referindo às declarações do ex-diretor do FBI James Comey, que declarou ao Senado, após ser demitido em maio, que Trump não era alvo da investigação.

As acusações desta segunda vão marcar uma nova fase neste processo, que é liderado por Mueller, nomeado em maio para retomar a averiguação sobre a interferência russa na campanha de 2016 e estabelecer se houve, ou não, conluio com a equipe do candidato republicano.

O presidente, apoiado por muitos republicanos e por parte do âmbito conservador, empreendeu um contra-ataque contra Clinton, acusando-a exatamente de conluio com a Rússia durante a venda da empresa Uranium One ao grupo público russo Rosatom, em 2010.

"Eu nunca vi tanta raiva e unidade republicana pela falta de investigação sobre o informe falso feito por Clinton (...), a venda de urânio à Rússia, as 33 mil mensagens de e-mail apagadas, o assunto de Comey e muitas outras coisas", escreveu Trump no Twitter, enumerando diversos casos que implicam sua ex-adversária democrata.

Outros setores acreditam que o vazamento da informação à CNN nesta sexta sobre e eminência de uma acusação formal é um escândalo por si só, que merece ser investigado.

Alguns republicanos, por ora isolados, inclusive pediram a renúncia de Mueller, acusando-o de ser próximo demais de James Comey.

* AFP