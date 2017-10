Milhares de jovens participam de desfile com ares soviéticos em Moscou

Moscou 14/10/2017 | 14h06

Quase 8.000 jovens e estudantes de diversos países participaram neste sábado em Moscou de um desfile, parte do Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, um evento criado em 1949 pelos países do bloco do leste europeu.

Com bandeiras, os jovens, principalmente universitários moscovitas, caminharam diante do público formado em sua maioria por pessoas mais velhas.

Quase 20 países tinham carros no desfile, incluindo Índia, Japão, Alemanha e Brasil.

O Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, um evento criado em 1949 pelas organizações de juventude dos países do bloco soviético. A 19ª edição vai começar no domingo em Sochi (sul), na presença do presidente Vladimir Putin.

* AFP