Membro do destituído governo catalão aparece para trabalhar

Barcelona 30/10/2017 | 08h07

Um dos integrantes do governo catalão destituído apareceu em seu gabinete nesta segunda-feira (30), no primeiro dia de trabalho após a declaração de independência e da tomada de controle da região por parte do Executivo espanhol.

"No gabinete, exercendo as responsabilidades que nos foram dadas pelo povo da Catalunha", tuitou Josep Rull, responsável por Infraestruturas, Obras Públicas e Transportes do agora destituído governo do separatista Carles Puigdemont.

A mensagem vem acompanhada de uma imagem do político na mesa de seu gabinete, lendo o jornal desta segunda.

Não se sabe se, no meio da manhã, ele ainda continuava no gabinete.

Caso algum membro do Executivo destituído se apresente, o governo central determina que seja acompanhado por um policial até seu gabinete para recolher seus pertences. Se resistir a deixar o local, o agente terá registrar a ocorrência e informar a Justiça.

Após a proclamação da república feita pelos separatistas do Parlamento catalão na última sexta-feira, seguida pela intervenção do governo espanhol, hoje é um dia fundamental para saber se os dirigentes regionais vão acatar a ordem, ou se continuarão trabalhando para tentar construir a "república catalã".

Diante da sede do governo regional, onde ainda se vê a bandeira espanhola hasteada, vários jornalistas já estavam desde cedo a postos, à espera de Puigdemont.

* AFP