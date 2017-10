Marinha colombiana apreende 352 quilos de cocaína em navio português

Bogota 31/10/2017 | 18h52

As autoridades da Colômbia apreenderam 352 quilos de cocaína em um navio de bandeira portuguesa que navegava pelo mar do Caribe rumo à Espanha, informaram as autoridades nesta terça-feira.

A Guarda Costeira e a Marinha encontraram o carregamento na véspera, no navio GH Meltemi, que realizava uma escala no porto de Bahía Colombia, no Golfo de Urabá, durante uma inspeção com cães farejadores.

A droga estava em um contêiner com rolos de lona distribuída em 352 pacotes retangulares e tinha como destino a cidade de Barcelona, revelou a Marinha.

* AFP