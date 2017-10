Lucro da Amazon fica estável após incorporar Whole Foods

San Francisco 26/10/2017 | 20h17

A Amazon anunciou, nesta quinta-feira (26), que seu lucro ficou estável no terceiro trimestre, embora a receita tenha crescido com a aquisição da rede de mercados de comida natural Whole Foods e a expansão da sua linha de hardwares de informática.

O lucro no trimestre foi de 256 milhões de dólares, leve alta ante os 252 milhões de um ano atrás, enquanto a receita disparou 34%, a 43,7 bilhões, para a empresa que passou das suas raízes de varejo online para áreas como computação em nuvem, streaming de vídeo, inteligência artificial, entre outras.

As ações da Amazon tiveram alta de 7,8%, a 1.049 dólares nas negociações após o fechamento do mercado, graças aos resultados melhores que o esperado.

Na declaração de ganhos, o fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, se concentrou na assistente digital da Amazon, Alexa, incluindo seus alto-falantes conectados, e outros produtos desde "gadgets" até veículos.

"Só no mês passado, lançamos cinco novos aparelhos com Alexa, apresentamos a Alexa na Índia, anunciamos a integração com a BMW, superamos 25 mil capacidades, integramos com os alto-falantes Sonos, ensinamos a distinguir as vozes de duas pessoas, e muito mais", afirmou Bezos.

"Consumidores adquiriram milhões de dispositivos habilitados com Alexa (...). Com milhares de desenvolvedores e fabricantes de hardwares construindo novas capacidades e dispositivos para Alexa, a experiência vai ficar cada vez melhor".

A Amazon disse que a Whole Foods, cadeia de alimentação natural adquirida neste ano, participou com 1,3 bilhão de dólares na receita e 21 milhões de dólares em rendas operacionais para a empresa.

Fora o impacto da Whole Foods, as vendas líquidas subiram 29%, disse a Amazon.

* AFP