Teerã 18/10/2017 | 08h41

O guia supremo iraniano, Ali Khamenei, denunciou nesta quarta-feira as "injúrias e sandices" de Donald Trump, em sua primeira reação às recentes declarações do presidente americano contra o Irã.

"Não quero perder meu tempo respondendo as injúrias e sandices do bruto do presidente americano", declarou o aiatolá Khamenei em um discurso dirigido a estudantes em Teerã e publicado em sua conta do Telegram.

* AFP