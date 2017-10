Líder de facção talibã morre em ataque de drone dos EUA no Paquistão

Peshawar 19/10/2017 | 20h18

O líder de uma facção dos talibãs paquistaneses morreu no bombardeio de um drone americano, informou à AFP nesta quinta-feira (19) um porta-voz do grupo.

"O líder de nossa (organização) Yamaat ul Ahrar, Umar Jalid Jorasani, que tinha ficado gravemente ferido durante um recente ataque de drone americano na província afegã de Paktia, morreu na quarta-feira à noite", disse à AFP por telefone Asad Mansoor.

"Ao menos nove membros próximos a Jorasani também faleceram durante o ataque", acrescentou.

A organização Yamaat ul Ahrar já reivindicou inúmeros ataques mortais no Paquistão, entre eles um atentado suicida em um parque em Lahore, ocorrido em março de 2016, no domingo de Páscoa, deixando 75 mortos, muitos deles crianças.

Na segunda-feira, dois ataques de drones americanos em uma região tribal da fronteira afegã-paquistanesa mataram ao menos 26 pessoas, entre elas combatentes da rede extremista Haqqani, uma das mais violentas facções dos talibãs afegãos, considerada responsável por sangrentos atentados contra as forças da Otan nos últimos anos.

Washington aumentou a pressão sobre o Paquistão nos últimos meses, com intuito de reprimir os Haqqinis, suspeitos há tempos por manterem laços com os serviços secretos paquistaneses, fator que prejudicou as relações diplomáticas entre o Paquistão e os Estados Unidos.

Islamabad nega ser tíbio na luta contra os movimentos extremistas e acusa Washington de ignorar as milhares de vidas paquistanesas perdidas no combate ao terrorismo.

* AFP