Legalização da maconha registra apoio recorde nos EUA (pesquisa)

Washington 25/10/2017 | 17h52

A legalização da maconha registrou um apoio recorde nos Estados Unidos, com 64% de opiniões favoráveis, segundo uma pesquisa da empresa Gallup, divulgada na quarta-feira (25).

"Este é o nível mais alto de apoio público à proposta em quase meio século de medições", disse a Gallup em um comunicado.

Apenas 12% dos americanos apoiavam a legalização do consumo da maconha em 1969, quando a Gallup fez a primeira pesquisa sobre o tema. O apoio mais que dobrou dez anos depois, mas se manteve em torno de 25% nos anos 1980 e 1990.

Em 2001, um terço dos americanos se declaravam a favor de legalizar a maconha, e o apoio foi aumentando desde então. Em 2013, a iniciativa já contava com o respaldo da maioria dos americanos, indicou a Gallup, que lembrou que em 2016 a proposta recebeu 60% de adesões em todas as faixas etárias.

Historicamente, a legalização do consumo da maconha teve maior apoio entre os seguidores do Partido Democrata e os independentes, mas neste ano, pela primeira vez, a maioria dos eleitores do Partido Republicano se declarou a favor.

Embora o consumo de maconha com fins recreativos seja ilegal no país em nível federal, oito estados e o distrito capital o autorizam: Colorado e Washington, desde 2012; Alasca, Oregon e Washington DC, desde 2014; Califórnia, Maine, Massachusetts e Nevada, desde 2016.

Um de cada cinco americanos mora atualmente em um estado onde pode consumir cannabis legalmente, ressaltou a Gallup.

"O Departamento de Justiça sob a atual administração republicana foi percebido como hostil à legalização em nível estatal. Mas o procurador-geral, Jeff Sessions, poderia estar fora de sintonia com seu próprio partido se as tendências atuais se mantiverem", alertou a Gallup.

A pesquisa foi realizada mediante entrevistas telefônicas entre 5 e 11 de outubro, com 1.028 adultos maiores de 18 anos residentes em todo o país.

* AFP